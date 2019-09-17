В Мордовии более 200 миллионов рублей выделили на ведение лесного хозяйства

В Мордовии на ведение лесного хозяйства были выделены денежные средства в сумме более 200 млн рублей.

В прошлом году сумма денежных средств, выделенных на ведение лесного хозяйства в Мордовии, составила около 152 млн рублей.

Данные деньги выделяются из федерального и регионального бюджетов.

В настоящее время главной задачей для лесного комплекса Мордовии является борьба с незаконной вырубкой леса.

За последние два года в республике количество незаконных вырубок сократилось примерно на 15%.

В прошлом году в Мордовии было зафиксировано 29 случаев незаконной рубки лесных насаждений. Сумма причиненного ущерба составила 4,7 млн рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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