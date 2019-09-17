В МГУ имени Н. П. Огарева пройдет международная конференция

В МГУ имени Н. П. Огарева в период с 18 по 21 сентября будет проходить международная конференция под названием «Развитие трансрегиональной информационной грамотности для непрерывного образования и экономики знаний».

Рассматриваемая конференция будет проведена с целью повышения уровня информационной грамотности студентов, преподавателей, молодых ученых, сотрудников научных библиотек высших учебных заведений России, Китая и Казахстана с учетом положительного опыта в данной области европейских партнеров.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось о том, что в Саранске пройдет семинар для предпринимателей.