В Саранске прошло первенство по футболу среди районов города.

В Ленинском районе победу одержала команда МОУ «СОШ №24». В Пролетарском районе первое место заняли представители МОУ «СОШ №41». В Октябрьском районе победа досталась команде МОУ «СОШ №6».

Департамент по социальной политике администрации Саранска стал организатором данных соревнований.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru