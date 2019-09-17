За гибель женщины в результате падения остановки в Саранске никто не понесет ответственность

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту гибели женщины в результате падения на неё остановки общественного транспорта.

Трагическое происшествие произошло 2 июля прошлого года в Саранске. Порывом ветра с места крепления был сорван павильон остановки общественного транспорта, который упал на находившуюся позади него женщину. Пострадавшая была госпитализирована. Спустя несколько дней женщина скончалась.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что происшествие произошло из-за того, что в 2013 году должностное лицо, исполнявшее обязанности начальника отдела по техническому содержанию объектов внешнего благоустройства КУ городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства», организовало изготовление и установку павильона с нарушением требований.

Следствием было предъявлено обвинение указанному должностному лицу. Но действующее законодательство предусматривает, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекло шесть лет со дня совершения преступления средней тяжести.

В итоге уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемого было прекращено.

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Источник: mordovia.sledcom.ru