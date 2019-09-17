В Саранске 23 сентября пройдет общегородское родительское собрание

23 сентября в администрации Саранска пройдет общегородское родительское собрание.

Родительский актив школ Саранска встретится с мэром города Петром Тултаевым, начальником управления образования Оксаной Шуляповой, а также экспертами в сфере образования и воспитания молодежи.

Вопросы на тему воспитания и образования можно направить на электронную почту gorroditsobr2019@mail.ru до 20 сентября включительно. В письме нужно указать номер телефона.

Начнется общегородское родительское собрание в 18:00.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru