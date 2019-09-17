Житель Саранска стал жертвой мошенника из Курска

Мошенник из Курска ограбил жителя Саранска.

Житель Саранска недавно обнаружил на популярном сайте объявление о продаже автомобиля марки «Хонда», опубликованное жителем Курска. Мужчина связался с продавцом, договорился с ним о покупке транспортного средства и перечислил на его банковский счет денежные средства в сумме 10 тыс. рублей в качестве предоплаты. Затем житель Саранска выехал во Владимир, где, по словам продавца, якобы находилась машина. Направляясь в указанный населенный пункт, мужчина получил от автора объявления смс-сообщение. Мошенник написал, чтобы житель Саранска не приезжал, а затем выключил телефон.

Полицейские Мордовии совместно с коллегами из УМВД РФ по Курской области задержали мошенника. Стражами порядка было установлено, что преступник ограбил порядка 20 жителей различных городов России.

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Источник: 13.мвд.рф