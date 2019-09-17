В Саранске в ДТП пострадала 54-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 54-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло утром 16 сентября на территории Пролетарского района Саранска. На улице 2-й Промышленной 57-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Шахман», в результате чего транспортные средства столкнулись. После соударения первую машину отбросило на автомобиль марки «Фольксваген».

54-летняя пассажирка одного из автомобилей доставлялась в ГБУЗ РМ РКБ №4. После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф