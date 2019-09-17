В Саранске в ДТП с участием двух микроавтобусов пострадала 65-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием двух микроавтобусов, в результате которого пострадала 65-летняя женщина.

Происшествие произошло 16 сентября, в 11:05 на улице Полежаева. По предварительной информации, 35-летний гражданин, находившийся за рулем микроавтобуса марки «Луидор», не обеспечив безопасную дистанцию, врезался в микроавтобус марки «Форд-Транзит», который двигался впереди.

В результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка «Луидора». Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф