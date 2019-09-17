В Саранске легковушка врезалась в дерево

В Саранске 26-летний молодой человек потерял сознание, находясь за рулем легкового автомобиля.
ДТП произошло днём 16 сентября на территории Октябрьского района Саранска. По предварительной информации, 26-летний молодой человек, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», в определенный момент движения потерял сознание, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.
Водитель легковушки был госпитализирован в ГБУЗ РМ МРКБ.
По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске в ДТП с участием двух микроавтобусов пострадала 65-летняя женщина.
Источник: гибдд.рф