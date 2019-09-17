В Саранске легковушка врезалась в дерево

В Саранске 26-летний молодой человек потерял сознание, находясь за рулем легкового автомобиля.

ДТП произошло днём 16 сентября на территории Октябрьского района Саранска. По предварительной информации, 26-летний молодой человек, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», в определенный момент движения потерял сознание, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.

Водитель легковушки был госпитализирован в ГБУЗ РМ МРКБ.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф