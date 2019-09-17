В Рузаевском районе в ДТП пострадали два человека

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днем 16 сентября на 6-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительным данным, 58-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», превысив скорость и не обеспечив безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки «Фольксваген», который двигался впереди. После этого второе транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а затем опрокинулось.

В результате ДТП пострадали 22-летняя девушка и 55-летний мужчина, которые находились в салоне иномарки в качестве пассажиров. Старший участник аварии был госпитализирован. Девушка доставлялась в больницу, но после оказания необходимой медицинской помощи была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф