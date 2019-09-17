В Саранске микроавтобус сбил девушку на пешеходном переходе

В Саранске 24-летняя девушка попала под колеса микроавтобуса на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло вечером 16 сентября в Ленинском районе города. 39-летний мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса марки «Форд», двигаясь по улице Ульянова, совершил наезд на 24-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая самостоятельно обращалась за медицинской помощью в МРКЦБ.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф