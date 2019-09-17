В Рузаевском районе в результате ДТП пострадал 40-летний мужчина

В Рузаевском районе по причине ДТП пострадал 40-летний мужчина.

ДТП произошло 16 сентября, в 19:50 на 16-м километре дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. По предварительной информации, 40-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай», совершая обгон, врезался в автомобиль марки «Ауди», который двигался в попутном направлении. После соударения первая машина съехала с проезжей части в правый кювет, а затем опрокинулась. Второй автомобиль от удара вылетел в левый кювет.

Виновник ДТП был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ».

Ранее сообщалось о том, что в Рузаевском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф