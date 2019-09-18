В Мордовии сотрудники МЧС провели учебно-методические сборы

В Мордовии 17 сентября сотрудники МЧС провели учебно-методические сборы с руководителями объектов здравоохранения, образования и социальной сферы в актовом зале пожарно-спасательного центра.

В рамках теоретической части сборов выступили представители различных министерств и ведомств, а также были представлены к просмотру учебные фильмы. В практической части сборов была показана специальная техника. Представители добровольного пожарного общества предоставили присутствующим возможность попробовать потушить огонь с помощью огнетушителя.

В завершении сборов сотрудники МЧС провели показательные пожарно-тактические учения в школе №16 города Саранск. Легенда учений гласила, что в результате неисправности электропроводки в классе химии, расположенном на третьем этаже, произошло возгорание. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Персонал школы сообщил о пожаре в пожарно-спасательную службу и провел эвакуацию учащихся из здания учебного заведения по эвакуационным выходам.

С помощью автолестницы пожарными было спасено три условно пострадавших с окна третьего этажа, также спасателями была проведена работа по эвакуации пострадавшего с козырька школы.

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Источник: 13.mchs.gov.ru