33-летний житель Мордовии подозревается в совершении двух преступлений

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который подозревается в совершении двух преступлений.

В августе нынешнего года сотрудниками правоохранительных органов был задержан 33-летний ранее судимый житель села Большая Елховка. Указанный гражданин, находясь в магазине, взял с прилавка товар и направился к выходу, минуя кассу. В ответ на требование продавщицы вернуть продукцию подозреваемый оттолкнул последнюю, применив перцовый баллончик.

Стражам порядка удалось установить, что житель села Большая Елховка причастен к совершению ещё одного преступления. 9 ноября 2015 года в Саранске мужчина зашел в магазин, расположенный по адресу – проспект 60 лет Октября, и потребовал от продавщицы отдать все имеющиеся деньги, угрожая ножом. Работница торгового заведения отдала подозреваемому денежные средства в сумме 12,5 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф