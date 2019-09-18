В Инсарском районе в результате ДТП пострадала 80-летняя пенсионерка

В Инсарском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 80-летняя пенсионерка.

Происшествие произошло утром 17 сентября на 21-м километре дороги, соединяющей Александровку, Новлей и Новые Верхиссы. По предварительной информации, 44-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Пострадала 80-летняя пассажирка легковушки. Женщина была госпитализирована в ГБУЗ РМ РКБ №4.

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Источник: гибдд.рф