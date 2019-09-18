В Ардатовском районе в ДТП пострадали два человека

В Ардатовском районе произошло ДТП, по причине которого пострадали два человека.

ДТП произошло утром 17 сентября на 70-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Комсомольский, Атяшево, Ардатов и границей с Чувашией. Сотрудниками ГИБДД было предварительно установлено, что 36-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Рено», двигаясь по перекрестку на запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль марки «Тойота».

Виновник ДТП и 40-летний мужчина, находившийся за рулем «Тойоты», самостоятельно обращались за медицинской помощью в ГБУЗ «Ардатовская РБ».

Ранее сообщалось о том, что в Инсарском районе в результате ДТП пострадала 80-летняя пенсионерка.

Источник: гибдд.рф