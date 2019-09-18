В Лямбирском районе опрокинулся кроссовер

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием кроссовера.

Указанное происшествие произошло днём 17 сентября на 12-м километре трассы, соединяющей Саранск и Ульяновск. По предварительной информации, 48-летний гражданин, находившийся за рулем кроссовера марки «Лифан», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

44-летней пассажирке кроссовера понадобилась медицинская помощь.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф