В Саранске полицейские пообщались с представителями школьников

В Саранске психолог центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и врио начальника ОДН ОП №1 УМВД РФ по Саранску Елена Мигачева провели профилактическое мероприятие с законными представителями учащихся МОУ «Ялгинская общеобразовательная школа».

В ходе беседы психологом были затронуты такие темы, как взаимоотношение в семье, доверие, недопущении конфликтных ситуаций, правильное воспитание и доброжелательное отношение. Сотрудник отдела по делам несовершеннолетних рассказала о наиболее распространенных видах преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами, а также подробно описала пути профилактики противоправных деяний в подростковой среде.

Елена Мигачева привела примеры из практики и разъяснила ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Кроме того, во время мероприятия полицейские вручили родителям памятки, содержащие информацию о раннем выявлении и профилактике детской агрессивности.

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Источник: 13.мвд.рф