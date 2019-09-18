Житель Краснослободского района подозревается в незаконной охоте

В Краснослободском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в незаконной охоте.

Стражами порядка была получена информация о том, что житель посёлка Преображенский указанного района возле водоема, расположенного неподалеку от упомянутого населенного пункта, на противозаконных основаниях убил бобра.

Прибыв на место совершения противоправного деяния, полицейские обнаружили капкан, в котором находилась тушка убитого зверя. Житель посёлка Преображенский был задержан. Мужчина не стал отрицать свою вину.

Сумма ущерба, причиненного природным ресурсам Мордовии, составила 42 тыс. рублей.

В отношении жителя посёлка Преображенский было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф