В Саранске сотрудники ГИБДД совместно с общественниками провели занятие для школьников

В Саранске сотрудники ГИБДД совместно с представителями общественности провели занятие для учеников вторых классов гимназии №29.

Представители ГИБДД рассказали детям о том, как составить маршрут следования в школу и для чего нужны светоотражающие элементы на дороге в темное время суток. Отдельное внимание было уделено безопасному поведению на улице, в транспорте и общественных местах.

После разъяснительной беседы общественники раздали второклассникам памятки юного пешехода и провели мастер-класс по изготовлению светоотражателей.

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Источник: 13.мвд.рф