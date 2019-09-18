Сотрудники одной из колоний Мордовии помогли послушницам монастыря убрать картофель

Для сотрудников исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии был организован коллективный выезд в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, расположенный в селе Дивеево Нижегородской области.

Сотрудники исправительного учреждения посетили Троицкий собор со святыми мощами чудотворца Серафима Саровского, прошли вокруг монастыря, а также искупались в целебных водах святых источников, расположенных в деревне Цыгановка.

Кроме того, сотрудники колонии помогли послушницам монастыря сортировать и убирать картофель.

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Источник: 13.fsin.su