В УФСИН РФ по Мордовии прошло занятие с сотрудниками, входящими в оперативный штаб

В УФСИН РФ по Мордовии было проведено дополнительное занятие с сотрудниками, входящими в оперативный штаб.

Целью указанного занятия, которое прошло под руководством начальника УФСИН РФ по Мордовии Леонида Мустайкина, стало улучшение теоретических знаний сотрудников, входящих в состав оперативного штаба и групп управления исправительных учреждений региона.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы, касающиеся функционирования территориального органа уголовно-исполнительной системы при чрезвычайных обстоятельствах.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su