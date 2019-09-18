В Мордовии руководитель крестьянско-фермерского хозяйства нарушил трудовое законодательство

В Ичалковском районе глава крестьянско-фермерского хозяйства нарушил трудовое законодательство.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в период с октября 2017 года по август нынешнего года главой одного из местных крестьянско-фермерских хозяйств к трудовой деятельности в качестве разнорабочего привлекался житель села Кемля, но трудовой договор с ним не был заключен. Кроме того, локальными актами хозяйства для его работников не были установлены дни выплаты заработной платы.

Главе крестьянско-фермерского хозяйства было внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.

Кроме того, в отношении руководителя крестьянско-фермерского хозяйства было возбуждено два дела об административных правонарушениях.

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Источник: prokrm.ru