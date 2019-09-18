Мэр Саранска изучил опыт Финляндии в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев изучил опыт Финляндии в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

16-17 сентября состоялся визит представителей российских регионов в Финляндию. Делегацию Мордовии возглавлял председатель регионального правительства Владимир Сушков, Саранск представлял Пётр Тултаев. Целями визита стали активизация сотрудничества Финляндии с российскими регионами и изучение опыта в сфере обращения с отходами.

16 сентября члены делегации посетили завод финского государственного энергетического концерна Fortum и центр по производству автоматизированных систем сбора твердых отходов Marimatic.

17 сентября участники рабочей группы побывали на предприятии по производству вторичного сырья из отходов Lassila&Tikanoja.

Также был проведен финляндско-российский технологический семинар, в рамках которого представители российских регионов поделились с коллегами действующими проектами по управлению отходами.

Полученный во время рабочей поездки в Финляндию опыт будет применен при создании в Мордовии современной комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая включает строительство современных полигонов, мусоросортировочного завода, мусороперегрузочных станций, заводов по производству альтернативного топлива и выработке органических удобрений.

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Источник: adm-saransk.ru