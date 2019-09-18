Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с руководителем предприятия «Лидер-Компаунд» Анатолием Бузлаевым.

В ходе указанной встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся развития производства и реализации новых инвестиционных проектов.

Владимир Волков заявил о необходимости дальнейшего развития республиканского кабельного кластера, который является одним из крупнейших в стране. Также глава региона отметил, что в минувшем году объемы производства кабельных предприятий составили 25 млрд рублей, но самым главным достижением, по его мнению, является то, что удалось обеспечить полный цикл производства кабельно-проводниковой продукции.

Директор завода упомянул о том, что в этом году на предприятии были запущены две новые производственные линии, ещё одна находится на стадии завершения строительства, она будет введена в эксплуатацию в начале следующего года.

По информации «Известий Мордовии».

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