В Рузаевке запустят производство металлической стренги и электрощитовой продукции

Число резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Рузаевка» выросло до десяти.

В реестр резидентов недавно были добавлены ООО «Специально производство» и ООО «Модуль».

Инвестиционный проект по строительству завода по производству металлической стренги является десятым с момента получения Рузаевкой статуса ТОСЭР. В ходе реализации проекта, инициатором которого стало ООО «Специально производство», будет налажено производство бесцветной металлической стренги, бронепокровов. Проектная мощность составляет 7920 тонн продукции в год. Общая стоимость данного проекта равна 182,45 млн рублей. Благодаря запуску производства будет создано 67 рабочих мест.

Компания «Модуль» наладит производство электрощитовой продукции и шкафов. Проектная мощностью составит 90 единиц продукции в год. Общая стоимость проекта равна 2,6 млн рублей. Запуск производства обеспечит работой 19 жителей Мордовии.

По информации «Известий Мордовии».

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