В Саранске ведутся работы по замене лифтов

В многоэтажных домах Саранска активно ведутся работы по замене лифтов.

В многоэтажках города подходят к концу работы по монтажу нового лифтового оборудования. В Ленинском районе 11 новых подъемников были заменены по программе капремонта. 5 лифтов скоро введут в эксплуатацию в Пролетарском районе. В Октябрьском районе пока что заменят только один лифт.

Подрядная организация планирует до конца сентября завершить работы и назначить приемочную комиссию.

Кроме того, 2 сентября стартовали работы по обновлению 18 лифтов.

По информации «Известий Мордовии».

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