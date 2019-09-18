В Мордовии бывшего сотрудника прокуратуры осудили за получение взятки

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника прокуратуры, обвиняемого в получении взятки.

4 октября прошлого года в посёлке Явас Зубово-Полянского района бывший помощник Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях получил взятку в размере 1,5 млн рублей за содействие в условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания одного из осужденных. После получения денег преступник был задержан.

Решением суда в отношении бывшего сотрудника прокуратуры была избрана мера наказания в виде 6 лет лишения свободы и штрафа в размере 3 млн рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru