В центре Саранске 21 сентября ограничат движение транспортных средств

В центре Саранска 21 сентября будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 22:00 20 сентября до 08:00 21 сентября парковка транспортных средств будет запрещена по следующим адресам: по ул. Красной от пересечения с ул. Серова до пересечения с ул. Московской, по ул. Серова от пересечения с ул. Советской до пересечения с ул. Республиканской, на территории, прилегающей к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, д. 40) и ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» (ул. Московская, д. 12) со стороны улиц Красной и Московской.

В период с 08:00 до 14:00 21 сентября по указанным адресам будут запрещены движение и стоянка транспортных средств.

Причиной введения рассматриваемых ограничений является проведение соревнований по бегу.

Ранее сообщалось о том, что в Пролетарском районе Саранска 19 сентября ограничат движение транспортных средств.

Источник: adm-saransk.ru