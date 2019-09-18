В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадала женщина

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадала женщина.

Указанное происшествие произошло днём 17 сентября на проспекте 60 лет Октября. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа», врезался в заднюю часть автомобиля марки «Опель».

В результате данного ДТП, по предварительным данным, пострадала женщина. Гражданка была доставлена в одну из больниц Саранска. В настоящее время сведения о состоянии пострадавшей отсутствуют.

По информации, опубликованной в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото разместила Вика Венедиктова.

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Источник: vk.com/saransk_photo