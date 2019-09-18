В Мордовии 17-летний подросток пойдет под суд по обвинению в совершении нескольких преступлений

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в совершении нескольких преступлений.

Днём 2 июля текущего года в одном из населенных пунктов Торбеевского района 17-летний парень, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры принялся избивать свою знакомую, угрожая ей убийством. В определенный момент на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Подросток бросил кирпич в сторону стражей порядка, попав в ногу одного из них.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru