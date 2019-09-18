Три жителя Саранска обвиняются в мошенничестве в сфере страхования

В Саранске суд вынесет приговор в отношении нескольких местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования.

Один из обвиняемых занимался поиском автовладельцев. Под выдуманным предлогом гражданин уговаривал последних предоставить документы на транспортное средство или саму машину. Второй обвиняемый оформлял протоколы о якобы произошедших авариях, а также подготавливал необходимые документы для предоставления в УГИБДД и страховую компанию. Третий мошенник выступал в качестве второго участника фиктивного ДТП в роли потерпевшего или виновника случившегося.

В общей сложности мошенники инсценировали шесть аварий. Сумма ущерба, причиненного действиями обвиняемых, составила 1,35 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф