В Саранске пройдет акция «Спаси жизнь – стань донором костного мозга»

В Саранске пройдет акция под названием «Спаси жизнь – стань донором костного мозга».

Благотворительный фонд «Русфонд» и сеть лабораторий «Инвитро» приглашают всех неравнодушных принять участие в указанной благотворительной акции. Акция будет проходить в период с 19 по 30 сентября.

Целью акции является спасение людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга от неродственного донора.

Стоит отметить, в настоящее время в России каждые 20 минут один человек узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации.

Каждый желающий стать донором может сдать кровь в офисе «Инвитро», расположенном по адресу - улица Коваленко, д. 25. Офис работает с понедельника по субботу. По будням кровь можно сдать в период с 07:30 до 19:00. В субботу офис работает в период с 08:00 до 15:00.

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Источник: rusfond.ru