В Саранске горела бытовка

В Саранске произошло возгорание бытовки.

Днём 18 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Т. Бибиной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что на территории строительной площадки горит бытовка. Площадь распространения пламени составила 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бытовки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru