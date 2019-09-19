Полицейские задержали мошенницу, ограбившую жительницу Саранска, решившую купить щенка

Сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнюю мошенницу, которая ограбила жительницу Саранска, решившую приобрести щенка.

В июне нынешнего года мошенница разместила на популярном сайте объявлений сообщение о продаже щенка в Пензе. Стоимость животного составила 13 тыс. рублей. Спустя некоторое время с автором объявления связалась жительница Саранска. Последняя договорилась с продавщицей о покупке щенка и перечислила на её банковский счет денежные средства в сумме 10 тыс. рублей в качестве предоплаты. В назначенный день жительница Саранска не получила животное, которое мошенница пообещала отправить с помощью известного сервиса поиска попутчиков. Связаться с продавщицей пострадавшей не удалось, поскольку последняя выключила свой телефон.

Мошенница была задержана в Ростовской области. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф