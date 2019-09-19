В Саранске пройдет фестиваль «Вернуть детство»

В Саранске пройдет окружной фестиваль под названием «Вернуть детство».

Указанный фестиваль будет проходить в период с 20 по 21 сентября. Участниками данного мероприятия станут воспитанники детских домов Приволжского федерального округа.

Дети примут участие в выставке прикладного творчества «МастерОК», спартакиаде «Спортивный Олимп Поволжья», интеллектуально-развивающей игре «Ума палата». Кроме того, будет проведен гала-концерт «Звезды детства».

По информации «Известий Мордовии».

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