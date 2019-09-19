Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с руководством группы компаний «Оптикэнерго».

По результатам восьми первых месяцев нынешнего года предприятия ГК «Оптикэнерго» продемонстрировали увеличение объемов производства на 105%. Кроме того, на 10% увеличилась численность работников.

Владимир Волков заявил, что реализация национальных проектов даст импульс развитию промышленности, а вызванный этим рост жилищного строительства повлечет за собой увеличение спроса на кабельную продукцию.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся развития кабельного кластера республики и реализации новых инвестиционных проектов.

По информации «Известий Мордовии».

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