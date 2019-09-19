Госдолг Мордовии постепенно уменьшается

Мордовия сокращает государственный долг.

С начала нынешнего года размер государственного долга республики уменьшился на 2,8 млрд рублей (на 5%), в настоящее время он составляет 53,4 млрд рублей.

Министр финансов Мордовии Алексей Симонов сообщил, что сейчас реализуется комплекс мер по оздоровлению государственных финансов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга, а также отметил, что до конца нынешнего года размер долга региона должен уменьшиться до 51,5 млрд рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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