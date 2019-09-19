Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с главой Старошайговского района Геннадием Мухиным.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся социально-экономического развития Старошайговского района. Геннадий Мухин доложил о том, что в районном центре была отремонтирована дорога по улице Октябрьской. Данная улица является центральной, по ней местные жители водят детей в школу и детский сад. Кроме того, глава района сообщил о ремонте участка дороги, соединяющей населенные пункты Новое Акшино и Рудня.

Также в рамках встречи было обсуждено завершение строительства дороги, которая соединит Старошайговский и Кадошкинский районы. Ожидается, что данная магистраль будет введена в эксплуатацию в следующем году.

Отдельное внимание было уделено работе сельскохозяйственных предприятий Старошайговского района. Валовой сбор зерна в рассматриваемом районе в этом году составит 90 тыс. тонн, в прошлом году было собрано 72 тыс. тонн.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что Владимир Волков провел рабочую встречу с руководством группы компаний «Оптикэнерго».