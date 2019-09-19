В Саранске полицейские провели акцию «Важная информация»

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели акцию под названием «Важная информация».

В рамках указанной акции в городском транспорте были размещены тематические листовки с указанием телефонов дежурной части МВД по Мордовии, надзорных органов и молодежного телефона доверия, а также с контактными данными кабинета анонимного лечения наркологического диспансера и органов здравоохранения.

Проведение акции поддержала одна из транспортных компаний Саранска, которая предоставила свыше 200 транспортных средств для размещения социальной рекламы.

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Источник: 13.мвд.рф