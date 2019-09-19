В Саранске горела баня

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бани.

Указанное происшествие произошло днём 18 сентября на улице Пушкина. Возле дома №88, расположенного по указанному адресу, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru