В Саранске был задержан студент, подозреваемый в краже одежды из магазинов

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан парень, который подозревается в краже одежды из спортивных магазинов.

Стражами порядка было установлено, что на протяжении нескольких дней студент одного из колледжей Саранска приходил в спортивные магазины, прятал товар под одежду и выносил его, минуя кассы.

Полицейским удалось установить причастность молодого человека к похищению куртки, брюк, джемпера, ветровки и жилетки.

По факту кражи брюк из магазина, расположенного по адресу – улица Советская, было возбуждено уголовное дело. По остальным фактам похищения одежды проводится проверка.

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Источник: 13.мвд.рф