В прокуратуре Мордовии обсудили соблюдение прав заключенных

Первый заместитель прокурора Мордовии Максимов А.А. провел межведомственное совещание по вопросам соблюдения в учреждениях, подведомственных территориальному органу уголовно-исполнительной системы, законов о порядке и основаниях применения физической силы и специальных средств в отношении лиц, содержащихся под стражей, и осужденных к лишению свободы.

В ходе рассматриваемого совещания были обсуждены проблемные вопросы, касающиеся соблюдения права заключенных под стражу и осужденных на личную безопасность.

По итогам совещания был выработан комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений в данной сфере.

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Источник: prokrm.ru