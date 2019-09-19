Первый заместитель прокурора Мордовии посетил одну из местных колоний

Первый заместитель прокурора Мордовии Александр Максимов посетил исправительную колонию №6 УФСИН РФ по Мордовии.

Александр Максимов совершил обход указанного исправительного учреждения. Первый заместитель прокурора республики посетил медицинскую часть, столовую, отряд для содержания осужденных, оставленных в учреждении для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, жилые и рабочие камеры, комнаты для проведения краткосрочных и длительных свиданий, комнату для приезжих.

Указанные объекты были проверены на предмет соответствия имеющихся условий действующим требованиям.

Александр Максимов также задавал осужденным вопросы, касающиеся условий содержания и медицинского обслуживания.

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Источник: 13.fsin.su