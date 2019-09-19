Со слушателями учебного центра УФСИН РФ по Мордовии провели деловую игру

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии в рамках дисциплины «Основы профессиональной деятельности сотрудников» было организовано проведение деловой игры, направленной на отработку действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Слушатели учебного центра отработали тактику действий служебных нарядов и группировки, создаваемых для ликвидации беспорядков на объектах уголовно-исполнительной системы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su