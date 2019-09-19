В Ленинском районе Саранска были проведены внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства

С начала сентября на территории Ленинского района Саранска было проведено четыре внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства.

Указанные проверки были проведены муниципальным земельным инспектором администрации Ленинского района. В ходе рассматриваемых проверок было выявлено четыре нарушения земельного законодательства.

Нарушителям были выданы предписания.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru