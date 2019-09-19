В Саранске прошел научно-исследовательский семинар для старших воспитателей детских садов

17 сентября на базе МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» прошел научно-исследовательский семинар для старших воспитателей дошкольных образовательных организаций Саранска.

Семинар проводила Скоролупова О.А., федеральный эксперт по дошкольному образованию. Лектором была представлена общеобразовательная программа дошкольного образования «Мир открытий», разработанная на основе деятельностного подхода и технологии «Ситуация» (автор Л.Г. Петерсон).

Кроме того, были представлены вариативные программы для построения части общеобразовательной программы. Также был показан алгоритм использования педагогической технологии «Ситуация». Отдельное внимание было уделено дидактическим пособиям для работы с обучающимися.

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Источник: adm-saransk.ru