В Саранске оштрафовали нескольких футбольных болельщиков, которые бросали петарды на трибуну

В Саранске суд вынес приговор в отношении трех болельщиков, которые во время футбольного матча бросали петарды на трибуну.

15 сентября два жителя Москвы 31- и 28-летнего возраста, а также 31-летний житель Нижнего Новгорода находились на стадионе «Мордовия Арена», где проходил футбольный матч между ФК «Тамбов» и ФК «ПФК ЦСКА». Во время игры указанные мужчины поджигали петарды и бросали их на трибуну.

В отношении каждого из упомянутых болельщиков Октябрьским районным судом Саранска была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей с наложением административного запрета на посещение официальных спортивных мероприятий в дни их проведения на срок 1 год.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru