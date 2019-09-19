В Мордовии стартовала уборка кукурузы

В Зубово-Полянском, Инсарском, Кочкуровском и Лямбирском районах Мордовии стартовала уборка кукурузы.

В настоящее время уже намолочено 3,3 тыс. тонн кукурузы при урожайности 73 ц/га.

Общая площадь уборки кукурузы на зерно в нынешнем году составит около 25,5 тыс. га.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства сельского хозяйства и продовольствия Мордовии.

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Источник: agro.e-mordovia.ru