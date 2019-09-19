В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей

В Саранске потерявший контроль над управлением автомобилист протаранил две машины.

Происшествие произошло вечером 18 сентября возле дома №24, расположенного по адресу – улица Васенко. По предварительным данным, гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство протаранило две припаркованные поблизости машины.

По предварительной информации, в результате данного ДТП никто не пострадал.

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Источник: 13.mchs.gov.ru